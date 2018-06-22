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Росія – Саудівська Аравія: господарі наблизились до рекорду збірної Італії

14 червня 20:43 964 Читать на русском
Росія – Саудівська Аравія: господарі наблизились до рекорду збірної Італії
Збірна Росії / Фото з соцмереж

Росія впевнено перемогла Саудівську Аравію (5:0), при цьому стала другою країною за результативністю на матчах-відкриттях ЧС.

Чемпіонат світу-2018 розпочався з розгоромної перемоги Росії над Саудівською Аравією (5:0). Завдяки цій перемозі господарі стали другою командою за час проведення Мундіалів, якій вдалось у стартовому матчі досягти такого результату, повідомляє OptaJoe.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

Найрозгромнішим рахунком, зафіксованим на матчі-відкритті ЧС, є поєдинок 1934 року між Італією та США, який закінчився перемогою італійців 7:1.

Нагадаємо, у Росії стартував чемпіонат світу-2018, який триватиме з 14 червня до 15 липня.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Чемпіонат світу-2018
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