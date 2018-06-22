Росія – Саудівська Аравія: господарі наблизились до рекорду збірної Італії

Росія впевнено перемогла Саудівську Аравію (5:0), при цьому стала другою країною за результативністю на матчах-відкриттях ЧС.

Чемпіонат світу-2018 розпочався з розгоромної перемоги Росії над Саудівською Аравією (5:0). Завдяки цій перемозі господарі стали другою командою за час проведення Мундіалів, якій вдалось у стартовому матчі досягти такого результату, повідомляє OptaJoe.

Росія – Саудівська Аравія – 5:0 – відео голів

Найрозгромнішим рахунком, зафіксованим на матчі-відкритті ЧС, є поєдинок 1934 року між Італією та США, який закінчився перемогою італійців 7:1.

Нагадаємо, у Росії стартував чемпіонат світу-2018, який триватиме з 14 червня до 15 липня.