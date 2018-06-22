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Росія – Саудівська Аравія: аравійці випустили найстарший склад у матчі-відкритті ЧС в історії

14 червня 18:42 2203 Читать на русском
Росія – Саудівська Аравія: аравійці випустили найстарший склад у матчі-відкритті ЧС в історії
Саудівська Аравія

У матчі Росії проти Саудівської Аравії вийшов найстарший в історії склад у матчі-відкритті чемпіонатів світу.

У матчі першого туру групового етапу ЧС-2018 збірна Саудівської Аравії випустила найстарший склад на гру проти збірної Росії в історії матчів-відкриттів, повідомляє MisterChip.

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Середній вік основного складу Саудівської Аравії в матчі проти Росії – 29 років і 197 днів, що є найстаршим складом в історії матчів-відкриттів.

Варто відзначити, що до цього рекорд належав збірній Коста-Ріки у матчі-відкритті ЧС-2006 проти збірної Німеччини.

ЧС-2018 1 тур

Росія - Саудівська Аравія: Четвер 14 червня 2018

Росія
Матч завершено
5 : 0
Саудівська Аравія
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Теги
ЧС 2018 Росія Росія Росія - Саудівська Аравія Саудівська Аравія Саудівська Аравія
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