"У зв'язку з напруженою політичною обстановкою в Україні та Російській Федерації, а також можливою подальшою ескалацією та початком збройного конфлікту, Польська футбольна асоціація звернулася до ФІФА із проханням терміново прояснити питання, пов'язані з організацією гри чемпіонату світу Росія – Польща, який запланований на 24 березня 2022 року у Москві.

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Слід наголосити, що роль Польської футбольної асоціації як спортивної організації полягає в тому, щоб надати польським футболістам оптимальні умови для підготовки та виступу у міжнародних матчах. Політичні рішення, наприклад, щодо запровадження можливих санкцій щодо Російської Федерації, залишаються в руках органів державної влади та міжнародних організацій.

Проте, усвідомлюючи потенційні загрози, пов'язані з ситуацією, що склалася, ми чекаємо на позицію керівних органів світової федерації. При цьому у Польській футбольній асоціації наголошують, що ця справа стосується не лише збірної Польщі, а й збірних Швеції та Чехії, які потенційно можуть зустрітися з Росією у Москві у можливому фіналі плей-офф", – йдеться на офіційному сайті PZPN.

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