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Росія – Хорватія: Жирков займається за індивідуальною програмою, Дзагоєв тренуватиметься на полі з обмеженнями

15:15 406 Читать на русском
Росія – Хорватія: Жирков займається за індивідуальною програмою, Дзагоєв тренуватиметься на полі з обмеженнями
Тренування збірної Росії / Твіттер збірної Росії

Захисник Юрій Жирков продовжить індивідуально займатись у тренажерному залі, тоді як Алан Дзагоєв вийде на поле, але тренуватиметься з обмеженнями.

Збірна Росії не зможе розраховувати на Юрія Жиркова в матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Хорватії. Офіційний Твіттер національної команди повідомив, що захисник продовжить займатись за індивідуальною програмою в тренажерному залі.

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Раніше головний тренер росіян Станіслав Черчесов повідомив, що Жирков більше не зіграє на цьому Мундіалі.

Алан Дзагоєв, який отримав травму в матчі 1 туру групового етапу проти Саудівської Аравії (5:0), буде займатись на полі, але з певними обмеженнями.

Матч Росія – Хорватія відбудеться в суботу, 7 липня, о 21:00 за київським часом.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
до матчу
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дн
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Хорватія
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ЧС 2018 Росія Росія Росія - Хорватія Юрій Жирков Юрій Жирков Алан Дзагоєв Алан Дзагоєв Хорватія Хорватія
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