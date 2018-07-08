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Росія – Хорватія: Субашич заборонив замінити себе

10:20 1623 Читать на русском
Росія – Хорватія: Субашич заборонив замінити себе
Даніель Субашич / EPA

Воротар збірної Хорватії Даніель Субашич зізнався, що заборонив головному тренеру Златко Далічу зробити заміну кіпера на початку екстратайму поєдинку проти Росії в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"У мене ніколи такого не було, але я подолав цей біль і решта зараз неважливе. Я сказав тренеру, щоб він мене не міняв, тому що я міг грати, що і зробив.

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Пенальті – це завжди лотерея, успіх, тому незрозуміло, пощастить тобі сьогодні чи ні. Усі команди, які вийшли до півфіналу, мають чудових голкіперів. Можу сказати, що під час цього чемпіонату світу дуже велика відповідальність лягає на їхні плечі", – відзначив Субашич у коментарі ТАСС.

Нагадаємо, що наприкінці основного часу поєдинку 1/4 фіналу ЧС-2018 хорватський кіпер отримав м'язову травму, але зумів продовжити матч. Зрештою збірна Хорватії здолала росіян у серії пенальті (4:3) та вийшла до півфіналу, де зустрінеться із збірною Англії. Даніель Субашич відбив один пенальті в післяматчевій серії.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Хорватія Хорватія ЧС 2018 Росія - Хорватія Даніель Субашич Даніель Субашич
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