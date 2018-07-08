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Росія – Хорватія: післяматчева прес-конференція Станіслава Черчесова

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Росія – Хорватія: післяматчева прес-конференція Станіслава Черчесова
Станіслав Черчесов / Getty Images

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов прокоментував поразку своєї команди від Хорватії в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Шкода, що програли такий матч. Заслуговували більшого. Грали з хорошою командою, але, як планували, так і зіграли. Голи пропустили не ті, які треба було пропускати, але це футбол.

Я вдячний футболістам за турнір, який вони провели, за ті хвилини, в які ми були разом. 50 днів як один пролетіли. Дякую всім уболівальникам за підтримку. Велика їхня заслуга, що ми так далеко пройшли.

Росія – Хорватія – 2:2 (пен. 3:4) – відео голів та огляд матчу

Ми не можемо жити емоціями. Було багато помилок. Емоції завжди зашкалюють, особливо у вболівальників. Ми повинні були спокійно якісь речі змінювати, тому що виникало досить багато того, чого ми не планували. Але суперник теж змушував нас помилятися", – цитує Станіслава Черчесова sport24.

ЧС-2018 Росія – Хорватія: хорвати перемагають збірну Росії у серії пенальті та виходять до 1/2 фіналу

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія
Матч завершено
2 : 2
( осн. час 1 : 1 )
( пен. 3 : 4 )
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Росія - Хорватія Росія Росія Станіслав Черчесов Станіслав Черчесов
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