Росія – Хорватія: післяматчева прес-конференція Станіслава Черчесова

Головний тренер збірної Росії Станіслав Черчесов прокоментував поразку своєї команди від Хорватії в 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018.

"Шкода, що програли такий матч. Заслуговували більшого. Грали з хорошою командою, але, як планували, так і зіграли. Голи пропустили не ті, які треба було пропускати, але це футбол.

Я вдячний футболістам за турнір, який вони провели, за ті хвилини, в які ми були разом. 50 днів як один пролетіли. Дякую всім уболівальникам за підтримку. Велика їхня заслуга, що ми так далеко пройшли.

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Ми не можемо жити емоціями. Було багато помилок. Емоції завжди зашкалюють, особливо у вболівальників. Ми повинні були спокійно якісь речі змінювати, тому що виникало досить багато того, чого ми не планували. Але суперник теж змушував нас помилятися", – цитує Станіслава Черчесова sport24.

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