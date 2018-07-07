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Росія – Хорватія: Крамаріч забив лише 2-й гол головою в історії "картатих" на чемпіонатах світу

22:17 1579 Читать на русском
Росія – Хорватія: Крамаріч забив лише 2-й гол головою в історії "картатих" на чемпіонатах світу
Андрей Крамаріч / фото: Opta

Нападник збірної Хорватії Андрей Крамаріч зрівняв рахунок у матчі 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Росіїї. Цей гол став 30-м для хорватів на Кубках світу.

Гол Андрея Крамаріча у ворота збірної Росії в матчі 1/4 фіналу ЧС-2018 став для Хорватії 30-м на мундіалях. Це лише другий м'яч "картатих", забитий ударом головою, інформує Mister Chip.

Росія – Хорватія – відео голів

Перший такий гол забив Маріо Манджукіч у 2014 році у ворота Камеруна.

Крім того, Крамаріч став вже 7-м гравцем у складі команди Даліча, який відзначився голом на чемпіонаті світу-2018. За цим показником Хорватія поступається лише Бельгії (9 гравців включно з автоголами), повідомляє Opta.

Нагадаємо, переможець пари Росія – Хорватія у півфіналі зіграє проти Англії.

Росія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/4 ЧС-2018

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія

live 114'
1 : 2
( осн. час 1 : 1 )
Хорватія
перейти до матчу турнірна таблиця матчі
Теги
ЧС 2018 Росія - Хорватія Хорватія Хорватія Андрей Крамаріч Андрей Крамаріч ЧС-2014
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