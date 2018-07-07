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Росія – Хорватія: Ігнашевіч став 4-м найстаршим футболістом, який грав на вирішальних стадіях чемпіонатів світу

21:27 457 Читать на русском
Росія – Хорватія: Ігнашевіч став 4-м найстаршим футболістом, який грав на вирішальних стадіях чемпіонатів світу
Сергій Ігнашевіч / фото: Твіттер збірної Росії

Захисник збірної Росії Сергій Ігнашевіч вийшов у стартовому складі своєї команди на матч 1/4 фіналу чемпіонату світу-2018 проти Хорватії. 38-річний Ігнашевіч увійшов у четвірку найбільш вікових гравців, які коли-небудь грали у 1/4, 1/2 або у фіналі Мундіалю.

Росія та Хорватія визначають останнього півфіналіста ЧС-2018. У старті росіян вийшов 38-річний Сергій Ігнашевіч.

Росіянин став 4-м найбільш віковим гравцем, який грав в 1/4, 1/2 або у фіналі чемпіонату світу, повідомляє Mister Chip.

Росія – Хорватія: онлайн-трансляція матчу 1/4 ЧС-2018

Ігнашевічу виповнилось 38 років та 358 днів. Він поступається лише Пітеру Шилтону (40 років та 292 дні), Діно Дзоффу (40 років та 133 дні) та Стенлі Меттьюзу (39 років та 145 днів).

Нагадаємо, переможець пари Росія – Хорватія у півфіналі зіграє проти Англії, яка перемогла Швецію.

ЧС 20181/4 фіналу

Росія - Хорватія: Субота 07 липня 2018

Росія

live
1 : 1
Хорватія
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Теги
ЧС 2018 Сергій Ігнашевіч Сергій Ігнашевіч Росія Росія Діно Дзофф Пітер Шилтон Росія - Хорватія
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2
дн
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20
год
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32
хв
Флора
18:30
Хапоель Беєр-Шева
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