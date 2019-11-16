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Росія – Бельгія – 1:4 – відео голів та огляд матчу

16 листопада 23:25 618 Читать на русском
Росія – Бельгія – 1:4 – відео голів та огляд матчу
Брати Азари – головні творці перемоги Бельгії / Getty Images

Збірна Бельгії розгромила Росію і гарантувала собі перше місце у відбірковій групі І. Дивіться відео голів та огляд матчу Росія – Бельгія.

 

Підопічні Роберто Мартінеса зняли всі питання щодо переможця матчу ще у першому таймі. Чудова гра Едена та Торгана Азарів змусила оборону російської команди тричі капітулювати: вінгер Борусії Д відкрив рахунок після передачі брата, а зірковий гравець Реала до асисту додав два голи. В другому таймі команди обмінялися забитими м'ячами Лукаку та Джикії.

Надважлива перемога команди Гіггза у відеоогляді матчу Азербайджан – Уельс – 0:2

До слова, обидві команди вже гарантували собі вихід до групової стадії Євро-2020.

Брати Азари нокаутували Росію у матчі відбору на Євро-2020, Словенія з Вербічем чіпляється за примарний шанс

Джерело: канали Футбол 1/ Футбол 2
blog_ava
Німеччина та Австрія пробилися на Євро-2020, брати Азари нокаутували Росію, а Словенія з Вербічем втратила усі шанси
16 листопада
16597
Теги
Євро-2020 Еден Азар Еден Азар Торган Азар Торган Азар Відеоновини Росія - Бельгія
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