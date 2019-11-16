Росія – Бельгія – 1:4 – відео голів та огляд матчу

Збірна Бельгії розгромила Росію і гарантувала собі перше місце у відбірковій групі І. Дивіться відео голів та огляд матчу Росія – Бельгія.

Підопічні Роберто Мартінеса зняли всі питання щодо переможця матчу ще у першому таймі. Чудова гра Едена та Торгана Азарів змусила оборону російської команди тричі капітулювати: вінгер Борусії Д відкрив рахунок після передачі брата, а зірковий гравець Реала до асисту додав два голи. В другому таймі команди обмінялися забитими м'ячами Лукаку та Джикії.

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До слова, обидві команди вже гарантували собі вихід до групової стадії Євро-2020.

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