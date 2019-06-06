"Росія – агресор", – Владислав Мудрик публічно вибачився за інцидент у таборі збірної України U-18

Скандальний епізод за участі гравців збірної України U-18, які тепло згадували разом проведений час із однолітками з Росії на турнірі в Словаччині, майже вичерпано. Захисник Карпат Владислав Мудрик, який був учасником інциденту, спробував пояснити, що все-таки трапилось.

"Мені дуже прикро, що все так склалося і ця історія була сприйнята саме таким чином. Всі ми, гравці збірної, добре розуміємо, що відбувається між Україною та Росією. Те, що я поставив лайк – не свідчить про моє шанобливе чи прихильне ставлення до Росії. Не потрібно надавати цьому особливого змісту. Мені не зрозуміло, чому росіяни прийшли на нашу землю, воюють проти нас, але разом з тим повторюють, що ми брати і роблять вигляд, ніби нічого не відбувається.

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Незабаром після змаганнь мені написав російський журналіст, точніше, блогер. Він запитав, якою була атмосфера на турнірі у Словаччині: під час матчу проти росіян, в готелі, де ми жили з росіянами, і взагалі, як ми спілкувалися з гравцями збірної Росії... Ще він запитував чи не виникало якихось особливих нюансів. Ми дійсно мали кілька бесід з росіянами. У статті згадується, як ми розпитували про нашого знайомого Олексія Усанова. Свого часу він виступав у львівському УФК, ми знайомі ще з 7 класу. Я запитав російських гравців, чому його немає у збірній. Мені пояснили, що у нього складні відносини з тренерським штабом. Також ми перекинулися кількома словами про матч з Англією. Можливо, вони це розцінювали, як щось надзвичайне. Комусь хотілося перекрутити все це і оригінально висвітлити банальний епізод.

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Я не хочу виправдовуватися і говорити гучні слова. Просто хочу пояснити свою позицію. Те, що відбувається на сході України не може розцінюватися інакше, ніж агресія Росії. Дуже прикро, що у нас хочуть забрати наші землі: Крим і Донбас. Колись наші предки боролися за вільну Україну і ця боротьба продовжується тепер. Дуже шкода тих героїв, які гинуть на Сході України. Це дуже важка тема для кожного українця. Я знаю про це не з чужих слів, адже серед загиблих на Донбасі були мої знайомі. Дуже хочу, щоб війна якнайшвидше закінчилася. Принагідно хочу попросити пробачення у тих земляків, яких образила вся ця історія. Кожен з карпатівців, кожен з футболістів юнацької збірної України є патріотом і розуміє, хто несе відповідальність за смерті українців на Донбасі", – цитує Мудрика офіційний сайт Карпат.