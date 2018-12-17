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Росіцкі став спортивним директором Спарти

19:10 105 Читать на русском
Росіцкі став спортивним директором Спарти
Томаш Росіцкі та Арсен Венгер / фото із соцмереж

Легендарний півзахисник дортмундської Борусії, лондонського Арсенала та збірної Чехії Томаш Росіцкі призначений спортивним директором празької Спарти.

38-річний екс-хавбек повернувся до рідного клубу, повідомляє офіційний сайт Спарти.

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На цій посаді Росіцкі змінить Зденека Щасни, який донедавно суміщав обов'язки спортивного директора та головного тренера команди. Відтепер 61-річний фахівець зможе зосередитися на тренерській роботі, а Росіцкі відповідатиме за трансферну політику клубу.

Томаш Росіцкі оголосив про завершення ігрової кар'єри в грудні 2017 року. Він виступав за Спарту, Борусію Д і лондонський Арсенал. Повністю реалізувати свій потенціалу чеху завадили постійні травми.

Теги
Світ Томаш Росіцкі Томаш Росіцкі Арсенал Арсенал Спарта Прага Спарта Прага Чехія Чехія
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