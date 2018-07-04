Росель міг придбати нелегальну печінку Абідалю для трансплантації

Колишнього президента Барселони Сандро Роселя підозрюють у купівлі нелегальної печінки для трансплантації Еріку Абідалю.

Цивільна гвардія і Національна поліція Іспанії перехопила принаймні чотири телефонних дзвінки Сандро Роселя, в яких екс-президент Барселони визнає, що купив нелегальну печінку для трансплантації колишньому гравцю каталонців Еріку Абідалю, повідомляє El Confidencial.

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На одному із дзвінків співрозмовник звертається до Роселя: "Видно одну річ, Сандро... Це можуть використати проти нас, ми купили незаконну печінку для цього хлопця, і ми повідомили, що вона від двоюрідного брата. Ми заплатили йому за два роки контракту, що залишався". На що Росель відповідає: "Так, так, так".

Нагадаємо, що Абідалю пересадили печінку в 2012 році для подолання раку. У той час Барселона зазначила, що печінка була подарована кузеном гравця Жераром.