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Росель: Мене посадили в тюрму, бо я був президентом Барселони

00:14 161 Читать на русском
Росель: Мене посадили в тюрму, бо я був президентом Барселони
Сандро Росель / Фото Telegraph

Колишній президент Барселони Сандро Росель спробував пояснити причини свого ув'язнення.

"Якщо б я раніше не був президентом Барселони, то зараз би не перебував у в'язниці. Все це сталося через мою роботи в каталонському клубі. Влада розслідує справи, які відбулися ще 12 років тому, та ще й в іншій країні.

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Але я не робив нічого протизаконного, вся ця ситуація абсурдна. Я доведу свою невинність, я буду боротися за свою честь, повернуся до своєї сім'ї і життя в Барселоні", – цитує Роселя видання El Mundo.

Нагадаємо, колишнього президента Барселони звинуватили в причетності до відмивання 15 млн євро через офшори.

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Теги
Сандро Росель Барселона Барселона Іспанія
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