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Роні Лопеш пошив у дурні одразу двох гравців АПОЕЛа – момент дня у Лізі Європи

09:27 103 Читать на русском
Роні Лопеш пошив у дурні одразу двох гравців АПОЕЛа – момент дня у Лізі Європи
Роні Лопеш (зліва) / фото: ФК Севілья

Півзахисник Севільї Роні Лопеш відзначився прекрасним дриблінгом в матчі 2-го туру Ліги Європи проти АПОЕЛа.

17’ Хав’єр Чічаріто
 
17’ Хав’єр Чічаріто

Півзахисник Севільї Роні Лопеш прикрасив матч 2-го туру Ліги Європи проти АПОЕЛа.

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Португалець уникнув захисника і одразу ж прокинув другому м'яч поміж ніг. Цей дриблінг обрано найкращим моментом дня у Лізі Європи.

Нагадаємо, Севілья мінімально переграла АПОЕЛ (1:0) та очолила групу A.

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Теги
Ліга Європи Севілья Севілья АПОЕЛ АПОЕЛ Відеоновини Роні Лопеш Роні Лопеш Севілья - АПОЕЛ
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