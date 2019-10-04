Роні Лопеш пошив у дурні одразу двох гравців АПОЕЛа – момент дня у Лізі Європи

Ліга Європи — 00:19 5906
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Лугано – Динамо: післяматчева прес-конференція Олексія Михайличенка
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Олександрія відстояла нічию з Гентом в Лізі Європи: Яремчук провалився, Шаран був готовий до всього та надія на плей-оффЛіга Європи — 3 жовт 3681
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Ліга Європи: Манчестер Юнайтед втратив очки з АЗ, Вулверхемптон здолав Бешикташ, Рома розписала нічию з ВольфсбергомЛіга Європи — 3 жовт 839
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Ліга Європи: Сент-Етьєн та Вольфсбург не виявили сильнішого, Лудогорець в меншості розгромив Ференцварош РеброваЛіга Європи — 3 жовт 1000
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Соболь та Ко шокували Реал у Лізі чемпіонів: чому стало можливим "бельгійське диво"Ліга чемпіонів — 3 жовт 7849