Роналду з'явився на публіці з незвичною зачіскою – португалець наслідує Ібрагімовіча

Кріштіану Роналду з коханою / Фото з відкритих джерел

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду вирішив змінити імідж.

29 грудня Кріштіану Роналду відвідав церемонцію нагородження Globe Soccer Awards-2019, де отримав звання найкращого гравця року.

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Коли нападник Ювентуса піднімався за статуеткою, журналісти звернули увагу на незвичну зачіску португальця. На голові Кріштіану був стильний хвостик, як у скандального шведського форварда Златана Ібрагімовіча.

В поточному сезоні Серії А Роналду провів 14 матчів, в яких відзначився 10-ма голами та асистом.

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