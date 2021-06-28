"Ми не досягли бажаного результату і вилетіли раніше, ніж хотіли. Але ми пишаємося своїм шляхом на турнірі. Ми зробили все, щоб захистити титул чемпіонів Європи. Ця команда довела, що, як і раніше, може дарувати радість португальцям.

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Наші вболівальники невтомно підтримували команду від початку до кінця. Ми билися, щоб виправдати вашу довіру. Нам не вдалося досягнути того, чого хотіли, однак ми щиро вдячні вам. Вітаємо Бельгію і щасти всім іншим командам, які залишаються в турнірі. Ми повернемося сильнішими. Вперед, Португалія!" – написав Роналду у своєму Instagram.

Нагадаємо, що збірна Португалії завершила свій виступ на чемпіонаті Європи після того, як поступилась Бельгії у матчі 1/8 фіналу чемпіонату Європи з рахунком 0:1.

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