"Ми ніколи не ходимо разом вечеряти. Чути, як тебе критикують колишні одноклубники, коли вони бачать лише одну точку зору, дуже важко. Критикувати легко. Не знаю, чи потрібно критикувати, коли працюєш на телебаченні, щоб стати більш відомим. Я справді цього не розумію... Думаю, що вони використовують цю ситуацію, тому що вони не дурні.

Роналду вилив нову порцію критики на Манчестер Юнайтед – цього разу дісталося власникам клубу

Це було рік тому, або пів року тому. Тут, у мене вдома, Руні був зі своїми дітьми і запросив Кріштіану-молодшого до себе додому пограти у футбол. Справді не розумію таких людей. Вони хочуть бути на першій шпальті газет або в новинах. Вони хочуть отримати нові робочі місця абощо. Це не мої друзі, це колеги. Ми граємо разом, ми не тусуємося разом і ніколи не вечеряємо разом.

Кін та Фердинанд? Я був із ними в роздягальні. Вони також є частиною мого шляху у футболі та багато значать для мене. Як я вже неодноразово казав, Рой Кін був для мене найкращим капітаном. Ріо Фердінанд мені дуже допоміг. Він був моїм сусідом. Вони дуже хороші хлопці. Не тільки тому, що про мене добре відгукуються, а й тому, що вони були зі мною в роздягальні. Вони футболісти. Вони знають, як думають і поводяться гравці", – цитує Роналду The Sun.