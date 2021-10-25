Зірка МЮ Кріштіану Роналду закликав своїх партнерів не опускати руки після поразки від Ліверпуля (0:5).

"Іноді ми отримуємо не той результат, за який боремося. Іноді рахунок на табло не той, якого ми хотіли. Ми відповідаємо за це, тільки ми, більше звинувачувати нема кого.

"Вам не соромно?" – як Роналду мотивував гравців Манчестер Юнайтед на камбек у матчі з Аталантою

Наші чудові вболівальники вкотре нас підтримали. Вони заслуговують на краще, набагато краще, і ми повинні зробити це. Час настав!" – написав Роналду в Instagram.

Варто відзначити, що за останні 4 матчі АПЛ команда Сульшера здобула лише один заліковий бал та розташовується на 7-й сходинці турнірної таблиці.

Ліверпуль знищив Манчестер Юнайтед на Олд Траффорд – Салах і Ко зганьбили Сульшера та переписали історію АПЛ