Колишній гравець збірної Азербайджану Заур Рамазанов поділився очікуваннями перед грою проти України у відборі до ЧС-2026.

– Чого чекати від гри з Україною?

– Зазвичай я завжди маю надії, але після останньої зустрічі й цього не залишилося. Я, звісно, піду на стадіон підтримати команду. Але вже нічого не чекаю. Україна поступилася Франції з рахунком 0:2, але грала у футбол.

– А чи не шкода 2 млн євро компенсації за дострокове розірвання контракту з португальським тренером Фернанду Сантушем?

– Нам не звикати до цього. Двома мільйонами більше, двома – менше. Краще зараз заплатити 2 млн євро, ніж грати на нервах десяти мільйонів людей. А в майбутньому потрібно змінювати підхід до вибору тренера до національної команди. Потрібен енергійний фахівець, який голодний до перемог та хоче йти вперед.

Навіщо ми дуримо себе перемогою на Євро-2016. Роналду зробив його чемпіоном Європи, а не він Роналду. Навіть якби я був головним тренером тієї збірної Португалії, то вона все одно виграла б Євро.

– Може, після матчу з Україною його звільнять?

– Навіть якщо переможемо, треба попрощатися із Сантушем. Все це буде лише обман, – цитує Заура Рамазанова Azerisport.

Нагадаємо, що матч Азербайджан – Україна відбудеться вже 9 вересня. Стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.

