Роналду зробив своїй матері розкішний подарунок – щедрість португальця не має меж

Нападник Ювентуса і збірної Португалії порадував свою матусю Марію Долорес коштовним подарунком.

У першу неділютравня в Португалії відзначають День матері. З цієї нагоди Марія Долорес отримала від своїх дітей розкішний мерседес.

Роналду з сином прогулялися Мадейрою – захоплюючі пейзажі батьківщини португальця

Світлиною з автомобілем мати Кріштіану Роналду поділилася на своїй сторінці в Інстаграм, додавши підпис: "Дякую моїм дітям за цей подарунок".

Нагадаємо, 65-річна Марія 3 березня перенесла інсульт і потрапила до лікарні у Фуншалі. За тиждень її стан покращився і вона була переведена до госпіталю на Мадейрі. Наразі жінка перебуває з рештою родини у своєму домі на карантині.

Мати Роналду пройшла крізь люте пекло – побої, приниження, аборт, спроба самогубства. Кріштіану народився лише дивом