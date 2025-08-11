У свої 40 років Кріштіану Роналду – щаслива і успішна людина. Зірка футболу і бізнесмен, португалець також є батьком п'ятьох дітей, двоє з яких – від стосунків з Джорджиною Родрігес.

Пара вирішила зробити наступний крок і пов'язати себе узами шлюбу. Цього понеділка 31-річна Джорджина опублікувала в соціальних мережах фотографію вражаючої каблучки з діамантом. Підпис лаконічний та промовистий: "Так, згодна. У цьому і в усьому своєму житті".