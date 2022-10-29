Зірка Манчестер Юнайтед придбав розкішний будинок у рідній Португалії, інформує The Sun. Загальна вартість об'єкту разом з індивідуальним ремонтом складе 18 млн фунтів, що робить цю нерухомість найдорожчою у всій країні.

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Будинок розташований у 40 хвилинах їзди від Лісабона. Це триповерховий особняк площею 2720 квадратних метрів. Поряд є сад і величезний басейн. Очікується, що всі роботи будуть завершені на початку 2023 року.

Така інвестиція може натякати на бажання Роналду повернутися в рідний Спортінг. Контракт з МЮ завершується влітку, а нинішнє становище 37-річного ветерана навряд підштовхує залишатися на Олд Траффорд.

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