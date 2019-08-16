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Роналду знявся у рекламі азійського магазину – кумедне відео набуває шаленої популярності

22:11 360 Читать на русском
Роналду знявся у рекламі азійського магазину – кумедне відео набуває шаленої популярності
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник туринського Ювентуса і збірної Португалії Кріштіану Роналду знявся в екстравагантній рекламі малайзійської мережі онлайн-магазинів Shopee.

За сюжетом ролика Роналду забиває класним ударом зі штрафного, після чого біжить в бік кутового прапорця, щоб відсвяткувати гол. На подив португальця, глядачі ігнорують те, що відбувається на полі – уболівальники не відводять очей від екранів своїх смартфонів з запущеним на них додатком Shopee.

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Після цього ошелешений Роналду отримує від арбітра матчу помаранчеву картку із зображенням логотипу магазину. Форма на гравцеві в ту ж секунду змінюється на екіпірування компанії, що змушує Роналду танцювати від радості.

Відеоролик уже став вірусним, зібравши понад 3,5 млн переглядів.

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