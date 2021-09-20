Голкіпер Давід Де Хеа та нападник Кріштіану Роналду стали творцями перемоги Манчестер Юнайтед над лондонським Вест Хемом у 5-му турі англійської Прем'єр-ліги.

Португальський форвард забив у першому таймі, а іспанський воротар парирував пенальті в доданий арбітром час.

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На 90+5-й хвилині Де Хеа відбив удар Марка Нобла з позначки. Пізніше виявилося, що до сейву своєрідно доклався Роналду. Об'єктиви камер зафіксували, як 5-разовий володар "Золотого м'яча" перед ударом показав голкіперу, в який кут пробиватиме Нобл. Іспанець дослухався до поради та впорався з пострілом ветерана.

До слова, востаннє Давід Де Хеа парирував одинадцятиметровий в рамках АПЛ у жовтні 2014-го. Тоді він взяв удар Лейтона Бейнса з Евертона.

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