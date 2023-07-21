Бенфіка розгромила Аль-Наср (4:1) в товариському матчі. Читайте звіт про гру та дивіться відеоогляд у цій новині на "Футбол 24".

Товариський матч

Бенфіка – Аль-Наср – 4:1

Голи: Ді Марія, 23, Гонсалу Рамуш 31, 39, Шельдеруп, 68 – Аль Ганнам, 42

Бенфіка вийшла вперед на 23 хвилині – Ді Марія отримав м'яч у штрафному та красиво перекинув воротаря. Рамуш повторив свого одноклубника на 31 хвилині – захисник намагався винести м'яч з лінії, але зробив це запізно.

Роналду ризикує втратити свій мегаконтракт із Nike – Кріштіану "спалився" у грі з Сельтою

Ще до перерви Гонсалу Рамуш оформив дубль, цього разу точно пробивши у дальній кут. Аль Ганнам точним ударом в дев'ятку забив гол престижу для Аль-Насра ще в першій половині. А по перерві Шельдруп замкнув дальню стійку, встановивши остаточний рахунок – 4:1.

Зауважимо, що це вже друга поспіль поразка Аль-Наср в товариських зустрічах з європейськими командами – перед цим Сельта покарала команду Роналду з рахунком 5:0.

Роналду запустив "золоту лихоманку" – Саудівська Аравія сприяє багатим, принижує слабких і доларами затикає критиків