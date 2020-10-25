Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду сильно ризикує не зіграти у матчі 2-го туру Ліги чемпіонів проти Барселони.

Новий тест на COVID-19 виявив хворобу в організмі Роналду. Португалець точно пропустить сьогоднішній матч Ювентуса проти Верони.

Пірло повідомив кадрові новини Ювентуса після матчу з Динамо – COVID-19 Роналду, повернення Дибали і єдина втрата

Однак, за інформацією Tuttosport, Кріштіану все ще може зіграти у матчі проти Барселони в Лізі чемпіонів – для цього йому необхідно здати негативний тест, що дозволить клубу включити свого форварда у заявку на матч.

До слова, Роналду зіграв лише у 2 матчах поточного сезону за Ювентус, записавши до свого активу 3 голи.

Зустріч Ярмоленка та Зінченка, генуезький вояж Інтера перед Києвом, Рурське дербі як шанс для Шальке – топ-матчі вікенду