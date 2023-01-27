"Момент Кріштіану у першому таймі явно був серед тих епізодів, які могли вплинути на результат матчу проти Аль-Іттіхада.

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Втім, я вітаю суперника. У першому таймі вони зіграли набагато краще, ніж ми. Ми провели хороший другий тайм, але, на жаль, не змогли досягти результату. Нам дісно шкода, що ми програли Суперкубок, але ми все ще на першому місці у чемпіонаті", – наводить слова Гарсії Daily Mail.

Нагадаємо, Роналду вже встиг відіграти 2 повні матчі за Аль-Наср, але нічим корисним не запам'ятався.

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