Португалець вкотре не впорався з роллю "цеглинки" у стінці перед штрафним ударом суперника. Форвард Парми Гастон Бругман пробив точно над головою Кріша і вразив ворота Ювентуса. Перед ударом Роналду пригнувся, закривши обличчя руками.

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"На жаль, такі речі трапляються. У наступних матчах ми подумаємо, чи варто ставити Кріштіану в стінку", – прокоментував момент головний тренер Ювентуса Андреа Пірло.

Додамо, що Роналду вже не вперше підводить команду. Зірка туринців ховався від удару хавбека Порту Сержіу Олівейри, який призвів до вильоту Ювентуса з Ліги чемпіонів.

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