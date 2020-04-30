Роналду зливає інформацію про хворобу Дибали, бо не хоче повертатися в Ювентус

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду не хоче повертатися в Італію, охоплену пандемією коронавірусу.

Португальський форвард продовжує своє перебування на рідній Мадейрі разом із сім'єю, хоча італійська преса прогнозувала повернення Кріштіану в розташування Ювентуса ще кілька днів тому.

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За інформацією Il Corriere dello Sport, Роналду використав хворобу свого одноклубника Пауло Дибали, щоб відкласти своє повернення. Видання стверджує, що саме португалець "злив" у ЗМІ інформацію, що аргентинець вчетверте здав позитивний тест на коронавірус, а загалом не може вилікуватися вже більше місяця. Таким чином, Роналду намагається виправдати своє перебування на батьківщині, хоча Ювентус вже закликав своїх легіонерів повертатися в Італію, де все ще сподіваються відновити розіграш нинішнього сезону.

До слова, в Італії з 4 травня дозволили спортсменам проводити індивідуальні тренування. Якщо не буде ускладнень, то 18 числа розпочнуться командні заняття. На Апеннінах сподіваються, що рестарт Серії А відбудеться наприкінці весни, або в першій половині червня.

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