"Я тут для того, щоб проявити себе. Я не відпочивати приїхав. Раніше у мене в цьому клубі все було добре, ми вигравали трофеї. Я багато років грав у цій футболці. Але тепер я тут, щоб знову перемагати.

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Я підготовлений, як і мої партнери, я готовий грати. Це хороший шанс для мене, уболівальників і клубу зробити крок вперед. Я готовий і думаю, що буду важливим гравцем у найближчі 3-4 роки", – цитує Роналду офіційний сайт МЮ.

Нагадаємо, Кріштіану вже виступав за "червоних дияволів" у 2003-2009 роках. Найближчий матч Манчестер Юнайтед проведе на Олд Траффорд 11 вересня проти Ньюкасла. Очікується, що саме у цьому поєдинку португалець зможе дебютувати.

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