Роналду зізнався, що радітиме тріумфу Зінченка і Ко в АПЛ
Нападник Манчестер Юнайтед Кріштіану Роналду розповів, за кого вболіватиме, якщо його команді не вдасться тріумфувати в чемпіонаті Англії.
"Насамперед, я за Манчестер Юнайтед, але якщо не вдасться нам, то Арсенал – це той клуб, гра якого мені подобається.
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Мені подобається команда, подобається тренер Мікель Артета. У них хороший колектив. Якщо МЮ не виграє АПЛ, то я буду радий, якщо це зробить Арсенал", – цитує Роналду Manchester Evening News із посиланням на інтерв'ю Пірсу Моргану.
На перерву у чемпіонаті лідером пішла саме команда Олександра Зінченка, маючи в активі 37 залікових балів. "Червоні дияволи" розташувались четвертими з 26 пунктами.
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