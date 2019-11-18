Роналду зізнався, що не вважає Португалію фаворитом Євро-2020

Нападник збірної Португалії Кріштіану Роналду поділився своїми очікуваннями щодо основної стадії Євро-2020.

"Попереду на нас чекає довгий сезон, багато гравців будуть рости і прогресувати, крок за кроком.

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Зараз не варто багато думати про майбутній турнір. Претенденти на титул чемпіона Європи ті самі, що і завжди. Не думайте, що ми будемо фаворитами через те, що виграли турнір в 2016 році. Ми – команда, яку непросто перемогти, але фаворитами вважаються інші команди", – наводить слова Роналду A Bola.

Нагадаємо, піренейці були суперником збірної України у відборі на Євро-2020, однак здобули у матчах із "синьо-жовтими" лише одне очко і поступилися команді Шевченка трьома пунктами у таблиці.

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