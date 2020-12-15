Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду розповів про свою пристрасть до іншого виду спорту.

"Грати у футбол – це моя пристрасть, але я віддаю перевагу перегляду інших видів спорту по телевізору. Я краще дивитимусь UFC чи бокс, ніж футбол.

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Гадаю, що заняття боксом корисні і для футболу. Ви загострюєте свої рефлекси, вчитесь правильно рухатися. Коли я був у Манчестер Юнайтед, то тренер часто боксував зі мною", – наводить слова Роналду Goal.

Додамо, що легендарний португалець часто бував у компанії іменитих бійців. Наприклад, зірки UFC Конора Макгрегора або чемпіона IBF, WBA, WBO, IBO Ентоні Джошуа.

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