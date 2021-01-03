Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду збирає все більше шанувальників у мережі.

Кріштіану Роналду підкорилась відмітка в 250 млн підписників в Instagram, що є рекордом серед усі зареєстрованих людей, повідомляє Daily Mail.

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На другій сходинці рейтингу розташувалась американська співачка Аріана Гранде, на яку підписані 214 млн осіб, а замикає трійку актор Двейн Джонсон – 209 млн. Для порівняння можна відзначити, що у Ліонеля Мессі 175 млн підписників.

У нинішньому сезоні Серії А Роналду провів 10 матчів, в яких відзначився 12-ма голами.

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