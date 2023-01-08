Португальський нападник вирішив поселитися в Ер-Ріяді – столиці Саудівської Аравії. Роналду вже винайняв розкішні апартаменти у хмарочосі Kingdom Tower, повідомляє Daily Mail. Кріштіану орендував для своєї родини, друзів, охоронців та іншого персоналу аж 17 кімнат у елітному готелі. Оренда такого житла на один місять буде коштувати близько 280 тисяч євро.

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Нагадаємо, 37-річний португалець після скандального прощання з Манчестер Юнайтед не зумів знайти собі новий клуб у Європі, тому був змушений вибрати екзотичний варіант. Роналду підписав контракт з аравійським Аль-Насром, де його зарплата з урахуванням бонусів може сягнути 200 мільйонів доларів на рік.