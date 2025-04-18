Аль-Наср програв Аль-Кадісії (1:2) у 28-му турі чемпіонату Саудівської Аравії. Результат та огляд зустрічі – в цій новині на "Футбол 24".

Чотири невдалі матчі відкинули Аль-Кадісію аж на п'яту сходинку. Зустріч з Аль-Насром була шансом повернутися у боротьбу за потрапляння у топ-3.

Бущан знову залишився поза заявкою Аль-Шабаба – команда українця розписала нічию з аутсайдером ліги

Перший тайм між командами був доволі рівним, але господарі мали гостріші моменти, ніж суперник. Аль-Аммар на 35 хвилині відкрив рахунок з меж воротарської зони, замкнувши передачу від партнера. По перерві Аль-Наср мав величезну перевагу у володінні. Вдалося відігратися лише завдяки голу Мане під кінець основного часу. Радість команди Кріштіану Роналду, який був майже непомітним під час гри, тривала не довго. Обамеянг, екс-зірка Арсенала та Барселони, отримав класну передачу від партнера і грудьми переправив м'яч у ворота.

Аль-Наср залишився на третьому місці з 57 балами, але конкуренти тепер на відстані двох очок. Аль-Кадісія має 55 пунктів.