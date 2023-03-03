Кріштіану Роналду підкорює нову Лігу і показує, хто в ній головна зірка. Португальця визнали найкращим гравцем за лютий. Його команда тричі перемогла та один раз зіграла внічию.

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Нагадаємо, що Роналду за Аль-Наср забив вісім голів, включаючи хет-трик і покер, та зробив дві результативні передачі в лютому. В цьому сезоні він виходив на поле в п’ятьох матчах. Зауважимо, що це перша нагорода Кріштіану у Саудівській Аравії.

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