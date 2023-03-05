Роналду здійснив мрію хлопчика, який втратив батька від землетрусу в Сирії – зворушливе відео
Кріштіану Роналду підтримує імідж благодійника упродовж всієї своєї кар'єри.
Днями зірковий нападник зустрівся з хлопчиком Набілем Саїдом, який дивом пережив землетрус в Сирії, але трагічно втратив батька. Під час розмови з рятувальниками малеча на камеру розповіла про свою мрію зустрітитися з Роналду.
Перфоманс до сліз – фани Трабзонспора банером вшанували собаку-рятувальника, який загинув під завалами в Туреччині
38-річний португалець відгукнувся на прохання Набіля. Кріш тепло прийняв хлопчика, якого Аль-Наср запросив на стадіон подивитися матч. Саїд не тямився з щастя, бодай на кілька годин забуваши про свою велику трагедію.
"Коли я побачив Роналду, то подумав, що це сон. Я не вірив своїм очам. Не знав, коли скінчиться цей сон. Я молився Богові, щоб це не виявилось сном. Бажаю всім познайомитись з Роналду. Це дуже хороша людина", – розповідав щасливий Набіль.
Роналду перервав результативну серію, не забивши в порожні ворота – Аль-Наср вигриз перемогу у найгіршої команди ліги