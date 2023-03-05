Днями зірковий нападник зустрівся з хлопчиком Набілем Саїдом, який дивом пережив землетрус в Сирії, але трагічно втратив батька. Під час розмови з рятувальниками малеча на камеру розповіла про свою мрію зустрітитися з Роналду.

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38-річний португалець відгукнувся на прохання Набіля. Кріш тепло прийняв хлопчика, якого Аль-Наср запросив на стадіон подивитися матч. Саїд не тямився з щастя, бодай на кілька годин забуваши про свою велику трагедію.

"Коли я побачив Роналду, то подумав, що це сон. Я не вірив своїм очам. Не знав, коли скінчиться цей сон. Я молився Богові, щоб це не виявилось сном. Бажаю всім познайомитись з Роналду. Це дуже хороша людина", – розповідав щасливий Набіль.

A Syrian boy who survived the earthquakes and aftershocks that struck Turkey and Syria last month has fulfilled his dream of meeting Cristiano Ronaldo, after being invited to watch Al Nassr play in Saudi Arabia ️ pic.twitter.com/ZhDJ666psa — Al Jazeera English (@AJEnglish) March 5, 2023

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