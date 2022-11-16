У Кріштіану та Джорджини в квітні цього року народилися двійнята: дівчинка вижила, а хлопчик відразу помер. Це стало шоком для сім'ї Роналду. Футболіст у свіжому інтерв'ю зізнався, що зберігає прах сина поруч з прахом свого батька та розмовляє з ними.

Помер новонароджений син Роналду – із двійнят вижила лише дівчинка

"Це був, мабуть, найважчий момент мого життя після смерті батька. Коли має народитися дитина, ти очікуєш, що все буде добре, а потім виникає така проблема – дуже важко. Ми з Джорджиною пережили складний період, ми не розуміли, що відбувається. Важко взагалі передати ті відчуття. Сезон тривав, багато матчів... Але це був дуже важкий епізод. Дуже.

Інколи я намагаюся пояснити близьким, що ніколи раніше не почувався щасливим і сумним одночасно. Коли одна дитина народжується, а інша помирає. Як це передати... Ти не знаєш, чи будеш сміятися, чи будеш плакати. Ти не знаєш, як реагувати та що робити", – сказав Кріштіану в скандальному інтерв'ю Пірсу Моргану.

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