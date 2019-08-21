Роналду заявив, що минулий сезон був найважчим у його житті та назвав причини

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду розповів про проблеми, які переслідували його протягом минулого року.

"У мене був важкий рік через проблеми з податками і через справу Майорги. Це був дуже складний сезон. Це був найскладніший сезон в моєму житті, але не в професійному плані.

Роналду може завершити кар'єру наступного року

Коли люди ставлять під сумнів твою честь, це заподіює біль. Особливо з того моменту, як у мене з'явилася велика родина, кохана дівчина і чотири дитини. Кріштіану, якому вже 9 років, дуже розумний і багато чого розуміє. У моєму будинку всі дізналися про це з газет, і це було складно. Ця справа торкнулася всю мою родину.

Роналду визнав, що заплатив Майорзі, але спростовує факт зґвалтування, – ЗМІ

Мені не дуже комфортно говорити про цю ситуацію, але, слава Богу, було доведено, що я не винен. Мої друзі, ті, кого я люблю, і ті, хто любить мене, були впевнені в тому, що я не винен. Я пишаюся тим, як вони відреагували на цю ситуацію", – сказав Роналду TV1.