"Роналду завжди їсть одне й те ж: брокколі, курка та рис. П'є просту воду літрами, жодної Coca-Cola (сміється). Я деякий час ходив у спортзал, і, звичайно, там був Кріштіану. Я був вражений. Він має ідеальне тіло для футболіста. Я також досить м'язистий, але того дня подумав: "Мені ще треба попрацювати". Він маніакально працював стільки років.

Роналду ледь не постраждав у матчі з Францією – фанати кинули в Кріштіану пляшку Coca-Cola

Кріштіану – дуже приємний хлопець, зовсім не зарозумілий, але водночас він дуже серйозно сприймає футбол. В автобусі він майже ні про що не говорить, завжди дуже зосереджений", – цитує Петерса AS.

Додамо, що Роналду з 5 голами став найкращим бомбардиром групового етапу Євро. В 1/8 фіналу Португалія зустрінеться з бельгійцями (27 червня).

Євро-2020: Італія – прекрасна, фаворити причаїлися, Еріксен виграв битву за життя, Україні вручили останню путівку в 1/8