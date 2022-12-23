"Роналду завжди був таким": легенда Ліверпуля пояснив, чому Кріштіану більше не вдається маскувати свої витівки
Колишній футболіст Ліверпуля Джеймі Каррагер висловився про характер португальського нападника Кріштіану Роналду.
"Я не великий шанувальник Роналду, але це не через його футбольні здібності. Насправді я так захоплююсь ним та його силою духу, що вважаю це неймовірним. Він, напевно, один із найсильніших у моральному плані.
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Протягом усієї кар'єри його порівнювали з Мессі, як би добре він не грав. Кріштіану ніколи не міг сидіти склавши руки і говорити: "Я найкращий", тому що постійно чув: "Ти не настільки здібний, як Мессі". І я не можу не захоплюватися цим прагненням до ідеалу.
Роналду залишився Роналду, він завжди був таким. Але раніше він давав результат, і з ним був сенс співпрацювати. У спорті так влаштовано. А будь-який головний тренер хоче отримати з гравця якомога більше користі, а витратити на нього менше енергії. Коли проблем стає багато, гравцю треба йти", – цитує Каррагера LiverpoolEcho.
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