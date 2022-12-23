"Я не великий шанувальник Роналду, але це не через його футбольні здібності. Насправді я так захоплююсь ним та його силою духу, що вважаю це неймовірним. Він, напевно, один із найсильніших у моральному плані.

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Протягом усієї кар'єри його порівнювали з Мессі, як би добре він не грав. Кріштіану ніколи не міг сидіти склавши руки і говорити: "Я найкращий", тому що постійно чув: "Ти не настільки здібний, як Мессі". І я не можу не захоплюватися цим прагненням до ідеалу.

Роналду залишився Роналду, він завжди був таким. Але раніше він давав результат, і з ним був сенс співпрацювати. У спорті так влаштовано. А будь-який головний тренер хоче отримати з гравця якомога більше користі, а витратити на нього менше енергії. Коли проблем стає багато, гравцю треба йти", – цитує Каррагера LiverpoolEcho.

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