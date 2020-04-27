toggle menu
Результати
Турніри
Новини
  1. Футбол 24
  2. Новини футболу
  3. Італія
КОРОНАВІРУС ДИНАМО ШАХТАР НІМЕЧЧИНА ОҐНЄН ВУКОЄВІЧ

Роналду повертається в Ювентус – на португальця очікує карантин

27 квітня 21:07 474 Читать на русском
Роналду повертається в Ювентус – на португальця очікує карантин
Кріштіану Роналду / фото із соцмереж

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду вирішив повернутися в Італію.

Португальський форвард повинен завтра прибути в Турин для підготовки до відновлення сезону, повідомляє Football Italia з посиланням на Record.

Серія А повернеться до тренувань 4 травня, але не все так просто

Перед тим, як приєднатися до команди, Кріштіану доведеться два тижні провести в самоізоляції. Через подібний карантин пройдуть всі легіонери "б'янконері", які прибувають з-за кордону. Нагадаємо, що Роналду полетів з Італії 3 березня і відтоді перебував у себе вдома на Мадейрі.

До слова, в Італії з 4 травня дозволили спортсменам проводити індивідуальні тренування. Якщо не буде ускладнень, то 18 числа розпочнуться командні заняття. На Апеннінах сподіваються, що рестарт Серії А відбудеться наприкінці весни, або в першій половині червня.

"Той промах – величезна ганьба": Шевченко не потрапив у компанію найкращих, Мессі та Роналду визначили №1

blog_ava
"Поважайте мене і мою роботу – поради Гвардіоли мені не потрібні". Правила життя Юппа Хайнкеса
12:04
6008
Теги
Ювентус Ювентус коронавірус Італія Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
Коментарі - 0
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
10
хв
Львів
23:55
Олімпік
Новини
Всі новини
Всі новини

Ми використовуємо Куки ! Що це таке ?

Залиште відгук