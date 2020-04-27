Роналду повертається в Ювентус – на португальця очікує карантин

Нападник туринського Ювентуса Кріштіану Роналду вирішив повернутися в Італію.

Португальський форвард повинен завтра прибути в Турин для підготовки до відновлення сезону, повідомляє Football Italia з посиланням на Record.

Серія А повернеться до тренувань 4 травня, але не все так просто

Перед тим, як приєднатися до команди, Кріштіану доведеться два тижні провести в самоізоляції. Через подібний карантин пройдуть всі легіонери "б'янконері", які прибувають з-за кордону. Нагадаємо, що Роналду полетів з Італії 3 березня і відтоді перебував у себе вдома на Мадейрі.

До слова, в Італії з 4 травня дозволили спортсменам проводити індивідуальні тренування. Якщо не буде ускладнень, то 18 числа розпочнуться командні заняття. На Апеннінах сподіваються, що рестарт Серії А відбудеться наприкінці весни, або в першій половині червня.

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