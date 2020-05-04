Роналду застряг на Мадейрі – перші тренування Ювентуса доведеться пропустити

Лідер Ювентуса Кріштіану Роналду пропустить прем'єрні заняття команди після виходу з карантину.

Ювентус після дозволу уряду виходить з відпустки та розпочинає на тижні тренування. Туринський клуб скликав усіх футболістів: хто перебував у Італії, відразу стане до занять, а хто прилетить з-за кордону, буде змушений відсидіти 2 тижні самоізоляції.

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Роналду навіть не може повернутися в Турин – він застряг на рідній Мадейрі. Приватний літак, який має доправити його в Італію, перебуває в Мадриді та не може вилетіти на португальський острів через заборону іспанської влади. Отримано вже 3 відмови, повідомляє телекомпанія TVI.

Втім, за інформацією Il Messaggero, літак вже приземлився на Мадейрі та незабаром перевезе Кріштіану в Турин. Так чи інакше, а старт тренувань Юве португалець пропустить, адже змушений перебути 14 днів на карантині.

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