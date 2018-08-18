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Роналду заспівав на "посвяті" Ювентуса

09:45 212 Читать на русском
Роналду заспівав на "посвяті" Ювентуса
Кріштіану Роналду / Фото AFP

Нападник Ювентуса Кріштіану Роналду продемонстрував свої вокальні дані.

Кріштіану Роналду продемонстрував, що не лише вміє грати у футбол, а і співати.

33-річний нападник заспівав під час вечері з командою та тренерським штабом, тим самим пройшовши традиційну посвяту Ювентуса.

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Нагадаємо, перехід Роналду з Реала обійшовся Ювентусу близько 105 млн євро. Португалець підписав контракт на 4 роки із зарплатою 30 млн євро за сезон.

Сьогодні, 18 серпня, португалець може дебютувати за нову команду в матчі Серії А проти К'єво.

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К'єво - Ювентус: Субота 18 серпня 2018

К'єво
до матчу
8
год
:
35
хв
Ювентус
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Ювентус Ювентус Італія футбольні курйози Відеоновини К'єво - Ювентус Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду
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