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Роналду заспівав із родиною в машині та порвав мережу

07:30 293 Читать на русском
Роналду заспівав із родиною в машині та порвав мережу
Кріштіану Роналду / ФК Ювентус

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду в своєму автомобілі заспівав знамениту пісню гурту The Korgis.

Кріштіану Роналду вирішив заспівати в автомобілі, коли їхав з дівчиною та дітьми. Португалець виконав під фонограму пісну Change Your Heart гурту The Korgis.

Аякс – Ювентус: Роналду готовий зіграти у матчі

Нагадаємо, португалець відновлювався після травми, отриманої у матчі відбору Євро-2020 проти Сербії (1:1).

Раніше повідомлялось, що Кріштіану зможе взяти участь в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса. Перший матч відбудеться 9 квітня о 22:00.

Cantores

Публикация от Cristiano Ronaldo (@cristiano)

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Відеоновини Кріштіану Роналду Кріштіану Роналду Ювентус Ювентус Італія
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