Роналду заспівав із родиною в машині та порвав мережу

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду в своєму автомобілі заспівав знамениту пісню гурту The Korgis.

Кріштіану Роналду вирішив заспівати в автомобілі, коли їхав з дівчиною та дітьми. Португалець виконав під фонограму пісну Change Your Heart гурту The Korgis.

Аякс – Ювентус: Роналду готовий зіграти у матчі

Нагадаємо, португалець відновлювався після травми, отриманої у матчі відбору Євро-2020 проти Сербії (1:1).

Раніше повідомлялось, що Кріштіану зможе взяти участь в 1/4 фіналу Ліги чемпіонів проти Аякса. Перший матч відбудеться 9 квітня о 22:00.