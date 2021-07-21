"Влітку 2019 року Кріштіану особисто покликав мене в Ювентус. Він сказав, що клуб також мене хоче підписати. Але трансфер не відбувся. Барселона захотіла 50 млн євро, а це було занадто багато.

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Роналду – один з найкращих гравців усіх часів. Мені дуже подобається спостерігати за його грою і тим, що він робить в Ювентусі", – цитує Ракітіча football-italia.

Нагадаємо, у 2020-му Барселона відпустила Івана у Севілью за скромні 1,5 млн євро.

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