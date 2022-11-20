Роналду запропонував себе Реалу "в оренду" – португалець розраховує на травму Бензема
Кріштіану Роналду не облишає мрій про повернення на Сантьяго Бернабеу.
Нападник Манчестер Юнайтед запропонував Реалу підписати його бодай до кінця сезону, стверджує Sport.es.
Роналду та МЮ за крок від розлучення – у зірки вже є 2 щедрі пропозиції
У Роналду є чинний контракт з "дияволами", однак скандальне інтерв'ю повинно остаточно покласти край цій співпраці. Повернення в Реал було б мрією для 37-річного португальця, який ще хоче пограти в Лізі чемпіонів. Щоправда, бос мадридців Флорентіно Перес не мав жодного бажання підписувати екс-зірку під час літнього вікна.
Змінити ситуацію можуть постійні травми Бензема. Володар "Золотого м'яча" регулярно випадає зі складу, тому Реал все ж може задуматися над короткою "орендою" Роналду для конкуренції в ЛЧ та чемпіонаті Іспанії.
Футбольний зорепад у Катарі: Мессі, Роналду, Бензема і ще 20+ футболістів, для яких ЧС-2022 може стати останнім