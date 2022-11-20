Нападник Манчестер Юнайтед запропонував Реалу підписати його бодай до кінця сезону, стверджує Sport.es.

Роналду та МЮ за крок від розлучення – у зірки вже є 2 щедрі пропозиції

У Роналду є чинний контракт з "дияволами", однак скандальне інтерв'ю повинно остаточно покласти край цій співпраці. Повернення в Реал було б мрією для 37-річного португальця, який ще хоче пограти в Лізі чемпіонів. Щоправда, бос мадридців Флорентіно Перес не мав жодного бажання підписувати екс-зірку під час літнього вікна.

Змінити ситуацію можуть постійні травми Бензема. Володар "Золотого м'яча" регулярно випадає зі складу, тому Реал все ж може задуматися над короткою "орендою" Роналду для конкуренції в ЛЧ та чемпіонаті Іспанії.

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