Фенербахче хотів би підписати Роналду вже в січні, інформує Fotomac. Згідно з джерелом, Моурінью зв'язався з Кріштіану і зробив йому таку пропозицію. "Ти щасливий в Аль-Насрі? Кажуть, ти хочеш покинути клуб. Якщо це правда, то скажи, чи не хотів би ти приєднатися до Фенербахче?" – запитав тренер у форварда.

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Менеджери Фенербахче Акун Іліджали й Маріо Бранко також зв'язалися з Аль-Насром і КР7. Контракт португальця з Аль-Насром розрахований до кінця цього сезону, тому саудівський клуб може бути зацікавлений у продажу Роналду.

Нагадаємо, що Фенербахче регулярно грає контрольні матчі з російськими клубами. Так, 15 листопада "канарки" обіграли Зеніт із рахунком 2:1.

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