Роналду записав звернення до важкохворого гравця Нурі – він виступав за Аякс

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду звернувся до Абдельхака Нурі у його День народження. У футболіста аритмія серця.

Сьогодні, 10 квітня, важко хворому футболісту Аякса Абдельхаку Нурі виповнилось 22 роки. Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду записав звернення до гравця перед очною зустріччю обох команд. Нурі довгий час перебував у комі з липня 2017 року.

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"Просто вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі швидко відновитись, і всього тобі найкращого. Тримаємо контакт", – сказав Роналду.

Поєдинок Аякс – Ювентус відбудеться сьогодні, 10 квітня, о 22:00 за київським часом.

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