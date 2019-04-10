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Роналду записав звернення до важкохворого гравця Нурі – він виступав за Аякс

10:46 1417 Читать на русском
Роналду записав звернення до важкохворого гравця Нурі – він виступав за Аякс
Кріштіану Роналду / givemesport

Форвард Ювентуса Кріштіану Роналду звернувся до Абдельхака Нурі у його День народження. У футболіста аритмія серця.

 

Сьогодні, 10 квітня, важко хворому футболісту Аякса Абдельхаку Нурі виповнилось 22 роки. Зірка Ювентуса Кріштіану Роналду записав звернення до гравця перед очною зустріччю обох команд. Нурі довгий час перебував у комі з липня 2017 року.

"Залишайся сильним, Аппі". Абдельхак Нурі: трагедія футболіста, який втратив усе – і навіть себе

"Просто вітаю тебе з Днем народження. Бажаю тобі швидко відновитись, і всього тобі найкращого. Тримаємо контакт", – сказав Роналду.

Поєдинок Аякс – Ювентус відбудеться сьогодні, 10 квітня, о 22:00 за київським часом.

Аякс – Ювентус: анонс матчу Ліги чемпіонів

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